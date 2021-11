Loupedeck 5.0 | Software

A priori: Wer erfahren möchte, inwiefern das Loupedeck CT im Praxistest unseres fachkundigen Autoren Uli Plank bestehen konnte, der zieht entweder die Print-Ausgabe der DP 01 : 2021 aus dem Heftregal, oder ihr klickt euch kostenlos in den Artikel „Vielseitiges Bedienpanel: Loupedeck CT“.

In nuce: Am 24.06. berichteten wir euch bereits davon, dass Loupedeck – der Hersteller der Kreativkonsolen Loupedeck+, Loupedeck CT und Loupedeck Live – mit neuem User Interface, Integration mit Philips Hue und weiteren Freuden der Funktionalität in die Preview-Phase gegangen ist. Jetzt veröffentlicht der Hersteller Version 5.0 seiner Loupedeck-Software – mitsamt neuer, grafischer Benutzeroberfläche, Integration mit beliebten Tools und einer intuitiven Handhabe. Die Software richtet sich an User von Loupedeck CT und Loupedeck Live.

Gefietscherte Features: Mit der neuen, grafischen Benutzeroberfläche sollen sich auch Neukunden angesprochen fühlen, ein Loupedeck anzustöpseln und mit Loupedeck 5.0 durchzustarten. Action- und Navigations-Panel wurden verschoben – alles im Dienste eines schlankeren Looks. Außerdem sind es vor allem die Integration mit vMix, ein Plug-In für Ecamm und ein Upgrade für Capture Ones MacOS-Integration, die Bestandskunden interessieren sollte.

Apropos: Die Loupedeck-Software unterstützt alle Bedienpanels der Marke Loupedeck. Dabei ist die Software kompatibel mit dem Mac-Betriebssystem und mit Windows 10. Online besorgt ihr euch Version 5 der Software. Alles Weitere zur Loupedeck Software 5.0 erfahrt ihr auf der Hersteller-Seite. In Loupedecks Online-Store ist Loupedeck Live aktuell für 269 US-Dollar zu haben, Loupedeck CT für 549 US-Dollar.