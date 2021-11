Environment Design | Tutorial

In nuce: In diesem knapp halbstündigen Tutorial zeigt euch YouTuber Udini, wie ihr aufsehenerregende Terrains mit Unreal Engine hochzieht. Dabei nutzt Udini zusätzlich Lidar und Houdini.

Im Video nimmt euch Udini Schritt für Schritt mit, bis ihr am Ende eine beeindruckende Environment rausrechnet. Um die Arbeitsschritte nachzumachen, veranschlagt Udini zirka dreißig Minuten – eben die Lauflänge des Tutorials selbst. Laut Udini soll das Video unten der erste Teil einer ganzen Tutorial-Reihe werden, die sich mit dem Erstellen von Terrains auseinandersetzt, und auch mit den dazugehörigen Workflows mitsamt Houdini und Unreal.

God-Tier Landscapes 1: Steal Gods work in 30 Minutes – Take Real Terrain Data from Houdini to Unreal