Motion Design Show | Saul Espinosa

In nuce: In diesem Zwanzigminüter doziert für euch Saul Espinosa, der seit kurzem als Redshift Community Manager aktiv ist. Als Künstler machte Espinosa seine Anfänge in den Bereichen Matte Painting, Environment Art und Concept Art. Seine Arbeit- und Auftraggeber umschließen mehrere namenhafte VFX-Studios, darunter Digital Domain oder Rhythm und Hues. In dem Video zeigt er euch, was mit Redshift RT alles möglich ist (anhand eines Sportwagens). Ob der schicke Sportwagen zum Decepticon oder Terrorcon transformiert, oder doch nur ein handzahmer Autobot unter der Haube steckt, darüber sind wir leider im Unklaren.

Weitere Infos: Zwecks weiterer Redshift-Tutorials besucht ihr Espinosa auf seinem entsprechenden YouTube-Kanal. Oder ihr klickt euch auf seinem Patreon rein, wo Espinosa weiterhin den Houdini raushängen lässt (ohne Redshift-Workflows zu vergessen).

Saul Espinosa @ The 3D and Motion Design Show