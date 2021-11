Studenten-Oscars | Gewinner

In nuce: Die Academy hat die 14 Gewinnerinnen der diesjährigen Studenten-Oscars bekanntgegeben – vier davon sind animierte Kurzfilme. Alle Gewinner qualifizieren sich somit für die Oscar-Verleihung. Eingereicht wurden insgesamt 1.404 Kurzfilme.

Die vier prämierten, animierten Kurzfilme heißen „Unforgotten“ („California Institute of the Arts“), „Barking Orders“ („Ringling College of Art & Design“), „Slumber with Snakes“ („Cleveland Institute of Art”) und “Les Chaussures de Louis” (“MoPA – École de Cinéma d’Animation 3D”).

Weitergeklickt: Unseren persönlichen Lieblingsfilm („Barking Orders“) findet ihr gleich hier unten in ganzer Länge verlinkt – genauso wie den dramatischen „Slumber With Snakes“. Verpasst auch nicht die Trailer zu den anderen Kurzfilmen, ebenfalls nachstehend. Wir wünschen (Studenten-)Oscar-prämierte Unterhaltung! Die offizielle Bekanntmachung zu den Gewinnerinnen lest ihr auf der Homepage der Academy-Awards nach.

Barking Orders



Slumber with Snakes



Unforgotten

Les Chaussures de Louis