Ursa Broadcast G2 | Release

In nuce: Blackmagic Design veröffentlicht die Ursa Broadcast G2, die sich – laut Herstellerangaben – gleich in drei Aufgabenbereichen zugleich profiliert: als 4K-Produktionskamera, als 4K-Studiokamera und als 6K-Digitalfilmkamera.

Drei-in-eins-Kamera: Wie vorerwähnt, wird die Ursa Broadcast G2 als eine Kamera beworben, die drei Einsatzbereiche gleichzeitig in sich vereint: Broadcasting (bspw. physische Bedienelemente einer EB-Kamera, Lowlight-Sensor), Dreh im Studio (bspw. volle Fernsteuerfunktion, interne YRGB-Farbkorrektur, B4-RB-große Box-Objektive), und Dreh beim Kinofilm (bspw. 6K-Digitalfilmsensor, Wechselmount, hoher Dynamikumfang).

Gefietscherte Features: Blackmagic Design fietschert annährend 30 Killer-Features seiner neuen Multifunktions-Kamera, mit denen die Ursa Broadcast G2 Kamerafrauen und -männer überzeugen soll, nämlich: „Digitalfilmqualität auch für Broadcasts“, „Überlegene Lowlight-Performance“, „Kompatibel mit B4-Broadcastobjektiven“, „Interne optische ND-Filter“, „Gängige Medien und Dateiformate“, „Duale Speicherslots für Nonstop-Aufzeichnung“, „Über USB-C direkt auf externe Laufwerke aufzeichnen“, „Robustes, leichtes Design aus Magnesium“, „Integrierte LCD mit Touch-Bedienung“, „Externe Statusanzeige“, „Monitoring von Programmvideo“, „Laden Sie 3D-LUTs nach Maß für filmische Looks“, „Gängige Anschlüsse der TV-Branche“, „Unterstützt alle Broadcast-Frameraten“, „Eingebaute Mikrofone und professionelle Audioanschlüsse“, „Nutzen Sie Studio-Kamerasteuerung per SDI“, „HD und Ultra HD zur Wahl“, „Wechsel zu PL-, EF- und F-Mounts möglich“, „Neueste Generation 5 Color Science“, „Blackmagic-Raw-Qualität“, „Powered by Blackmagic OS“, „Interner Timecode-Generator“, „Focus und Zoom Demands“, „Sucher, SMPTE-Glasfaser und Objektivanschlüsse als Extras“, „Aufzeichnen auf SSDs und U.2-Medien“, „In 13 verbreitete Sprachen lokalisiert“, „Drahtlose Fernsteuerung der Kamera per Bluetooth“, „Kompatibel mit branchenüblichen Akkus“ und „Inklusive DaVinci Resolve Studio Software“.

Kostenfrage: Auf der Webseite des Herstellers wird die Ursa Broadcast G2 aktuell mit einem Verkaufspreis von 4.019 Euro gelistet. Passend zur neuen Kamera ist übrigens auch der Studio Viewfinder G2 erschienen, mit dem – laut Produktbeschreibung – die Ursa Broadcast G2 über einen 7-Zoll-Studio-Suchermonitor „in die ultimative Kamera für Live-Drehs“ verwandelt wird. Bepreist ist der Studio Viewfinder G2 aktuell mit 1.719 Euro. Findet hier eure Reseller innerhalb Deutschlands.

Weitergeklickt: Über Ursa Broadcast G2, Ursa Studio Viewfinder G2, alle weiteren Geräte von Blackmagic Design, und natürlich alle weiteren Details zu den Feature-Freuden der neuen Kamera, informiert ihr euch bei auf dem entsprechenden Internetauftritt. Aber auch sonst war dieses Jahr einiges los bei Blackmagic. Etwa am 31.08. gaben Pocket Cinema Camera 4K, Pocket Cinema Camera 6K Pro und Pocket Cinema Camera 6K das Triell der fotogenen Art; am 30.07. versetzten uns HyperDeck Studios, Studio Camera 4K und Web Presenter 4K in den Release-Alert; und am 1.11. ging Blackmagic Design mit seinem DaVinci Resolve mit Kampfreisen an die Verkaufsregale.