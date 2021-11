CityEngine 2021.1 | Release

Was treibt modernen Städtebau an? Im virtuellen Raum: Die neueste Version des prozeduralen 3D-Städte-Generators!

In nuce: Esri veröffentlicht Version 2021.1 seines prozeduralen 3D-Städte-Generators City Engine.

Gefietscherte Features: Zu den neuen Funktionen gehören vorderhand Verbesserungen zwecks Terrain Sculpting, ein neuer Importer / Exporter für IFC, und außerdem wurde dem User das Erstellen von Dashboards erleichtert. Daneben wurde an der Renderqualität der 360-VR-App geschraubt, die mit Version 2021.1, laut Entwicklerangaben, deutlich verbessert wurde. Alternativ können User jetzt auch die Render-Settings eines bereits bestehenden Viewports verwenden.

Mehr Feature-Freuden: Als Vorzeige-Features hebt Esri vor allem sechs Punkte hervor: „Akkuratere Gebäude in Get Map Data“ (bspw. OSM Importer und OSM Rule wurden verbessert), „Neue Verbesserungen für das Terrain-Sculpting“ (bspw. wurden die Terrain Editing Brushes dahingehend überarbeitet, dass User die Grenzen zwischen Bearbeitung und ursprünglichem Terrain glätten dürfen), „Neuer IFC-Import- und Export“ (damit jetzt mit der Welt von BIM verbunden), „Transformations- und Zeichenwerkzeuge“ (bspw. benutzerdefinierte Referenzsysteme können User jetzt speichern und abrufen), „Arbeiten mit Materialien in CGA“ (bspw. der neue Material-Encoder, mit dem User – in CGA definierte Materialien – in einen Ordner exportieren, der eine cgamat-Datei und alle verwendeten Texturen enthält) und „Verbesserte Erstellung von Dashboards“ (bspw. Cards und Pages können dupliziert werden).

Weitergeklickt: Das Video gleich hier unten führt euch durch die neuen Features von City Engine 2021.1. Für eine detaillierte Aufschlüsselung der neuen Funktionen schaut ihr euch den dazugehörigen Veröffentlichungshinweis an. Und wer wissen will, was die Produktmanagerin von City Engine am 10.05.2019 über City Engine 2019 zu sagen hatte, oder erfahren möchte, wie Vrbn Master Planner eure Arbeit mit City Engine aufwerten kann, oder auch welche Highlights das City Engine User Meeting 2020 zu bieten hatte, der klickt entsprechend sich rein.

What’s New in ArcGIS CityEngine 2021.1