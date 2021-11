Star Trek: Discovery | VFX-Breakdown

In nuce: Protagonist dieses VFX-Breakdowns von Ghots VFX zur 3te Staffel von Star Trek: Discovery ist ein glibberig-grüner Humanoider, der für uns unzweideutig auf das Creature from The Black Lagoon von Jack Arnold rekurriert, oder auf Swamp Thing von Wes Craven. Arnold? Craven? Rückgriffe auf die Filmgeschichte? Nein, bei Star Trek wird vorausgegriffen – und zwar in eine spekulative Zukunft. Also verspekulieren wir uns nicht weiter, präsentieren euch lieber den VFX-Breakdown zur dritten Discovery-Staffel. Matz (und Photonenkanone) ab!

Zu unserer Verlosung: Wer sich die dritte Staffel der Serie Star Trek: Discovery nachhause holen will, der nimmt an unserer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es die brandneuen Blu-ray-Boxen von Star Trek: Discovery – Staffel 3 und Star Trek: Lower Decks – Staffel 1 – jeweils in der blickschönen Limited Edition Steelbox. Also, wie heißt das Raumschiff, auf dem die Serie „Star Trek: Lower Decks“ spielt? Wenn ihr die Antwort wisst: Macht doch einfach mit?

Behind the Emmy-winning VFX: STAR TREK: DISCOVERY ‚S3‘ SU’KAL