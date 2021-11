Wacom Connected Ink | Veranstaltung

In nuce: Die Wacom Connected Ink findet vom 16ten bis zum 17ten November statt, also noch heute und morgen.

Veranstaltungsschwerpunkt: Die Connected Ink lotet die Schnittstellen zwischen Kunst, menschlicher Ausdrucksfähigkeit und dem Bildungssektor aus. Mit der Vernstaltung bringt Wacom weltweit Denkerinnen und Kreative aus unterschiedlichen Kulturen und Industrien zusammen, um einander zu inspirieren, sich gegenseitig neue Perspektiven aufzuzeigen – und natürlich ein kreatives Chaos zu veranstalten. Bestandteil der Connected Ink sind insgesamt 70 Sessions, vollgepackt mit Talks und Darbietungen, bei denen Kunst, Bildung, Technologie, Musik und Tanz miteinander harmonieren.

Weitergeklickt: Noch heute und morgen könnt ihr an dieser kostenlosen Veranstaltung teilnehmen, egal, ob online oder live vor Ort in Peking, Düsseldorf oder Portland. Besucht die dazugehörige Homepage, aber versäumt es nicht, euch vorher mit nachstehendem Video in eine gehörige Event-Laune zu versetzen.

Connected Ink 2021 on November 16-17