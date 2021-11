Star Trek: Lower Decks | Behind the Animation

Vom Macher von Rick and Morty: Exklusiver Einblick in den Schaffensprozess der Animations-Serie!

In nuce: Dieser Einminüter, der uns freundlicherweise exklusiv von Paramount Entertainment bereitgestellt wurde, zeigt, wie Brad Boimler und Beckett Mariner während einer Autofahrt argumentativ aneinander geraten. Das Besondere am Clip: Die Szene war während des Entwicklungsprozesses länger, denn sie hinterher in der Serie zu sehen war.

Star Trek: Lower Decks Staffel 1 | Bonus: Extended Driving Scene



Was ist Star Trek: Lower Decks? Die Animations-Serie wurde von Mike McMahan erdacht, der Serien-Fans längst als Co-Autor und ausführender Produzent von Rick and Morty bekannt ist. Mit Lower Decks führt uns McMahan dorthin, wo noch keine Star Trek-Serie zuvor gewesen ist – auf die unteren Decks! Wir begleiten die Regelbrecherin Beckett Mariner, den aufstrebenden Captain Brad Boimler, den Neuling D’Vana Tendi und den Teil-Cyborg Sam Rutherford bei ihrem Versuch, die geheimnisvollsten Ecken unseres Universums mit sehr wenig Erfahrung – und noch weniger Autorität – zu erkunden.

Verlosung: Wo ihr Star Trek: Lower Decks in Gänze sehen könnt? Entweder streamt ihr die Serie über Amazon, oder macht bei unserer aktuell laufenden Verlosung mit, bei der wir jeweils ein Exemplar von Star Trek: Lower Decks – Staffel 1 und Stark Trek: Discovery – Staffel 3 (je in der Limited Edition Steelbook mit Blu-ray) unters Serien-verrückte Sci-Fi-Volk bringen.

