Puppeteer | Tool

In nuce: Adrian Chirieac (alias Movindot) veröffentlicht Puppeteer, eine Sammlung von Rigging- und Animation-Tools für Maya.

Inspiriert wurde Movindots Tool-Sammlung von Richard Licos Überlegungen zum eigenen Space-Switching-Workflow. Um Puppeteer zu nutzen, benötigt ihr Maya 2022 und Windows 10. Andere Betriebssysteme sollen bald unterstützt werden. In den beiden Videos gleich hier unten erfahrt ihr, was Puppeteer genau ist, und was es mit Richard Licos Space-Switching-Workflow auf sich hat, den er übrigens auf der Siggraph anno 2018 vorgestellt hat.

Weitergeklickt: Auf der entsprechenden Website steht die Test-Version der Tool-Sammlung zum Download bereit. Adrian Chirieac und Richard Lico lernt ihr über Twitter kennen. Und wer noch auf der Suche nach passenden 3D-Modellen ist, die es sich zu animieren lohnt, der schaut sich das Mannequin Model-Pack für Unreal an.

Puppeteer — Key Features



Richard Lico Animation Workflow Siggraph 2018