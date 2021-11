Trapcode 17.1 | Release

In nuce: Maxon veröffentlicht Trapcode 17.1. Die neue Version geht mit Verbesserungen in puncto Workflow, Performance und Bug Fixes einher. Die Veröffentlichung von Trapcode 17.1 ist Bestandteil einer Reihe von Herbst-Updates für Abonnentinnen von Maxon One.

Gefietscherte Features: Zu den Neuerungen gehört mitunter der “Create Null”-Button, der sich in den „Unlink Null“-Button umwandelt. Das greift, sobald eine Null erstellt wurde, womit Usern das Entkoppeln leichter fallen soll. Aber auch: Will der User in der Version 17.1 “Create Null“ rückgängig machen, ist das jetzt in nur einem Schritt erledigt. Daneben darf sich auf eine verbesserte Performance bei solchen, längeren Renderings gefreut werden, die Fluid Dynamics beinhalten. Aber auch verbesserte Untersützung für Cinema 4D-Spline-Formen kündigt sich mit dem neuen Release an. Cinema 4D-SplineFormen geht mit der Mögilchkeit einher, nicht nur von Edges aus zu emittieren, sondern auch von Vertices aus. Ansonsten wurde auch die Mehrfachauswahl im Designer verbessert. Damit werden, so Maxon, Fälle vermieden, bei denen unabsichtlich mehrere Systeme zugleich ausgewählt wurden. Doch damit nicht genug, denn benutzerdefinierte Systemnamen werden fortan im „Emit from Parent System“-Menü angezeigt – und das für untergeordnete Systeme innerhalb des Designers.

Weitergeklickt: Dem dazugehörigen Veröffentlichungshinweis entnehmt ihr die neuen Features, Verbesserungen und Bug Fixes in Gänze. Das Update ist ab sofort über die Maxon App zu haben. Für einen nostalgisch gefärbten Rückblick dorthin, als Trapcode Suite 16 in den Release ging, schaut ihr auf den 19.11.2020. Wer noch weiter zurück in die Vergangenheit will, der macht sich, zusammen mit dem versierten Uli Plank, auf zu seinen ausführlichen Entdeckungsreisen durch Trapcode 14 und 15. Also: Dem neuesten Maxon Tool schon in die Falle gegangen?