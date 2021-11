GPU Technology Conference | Artikel

In nuce: Dieser ausführliche Artikel bei unseren Kolleginnen von fxguide setzt euch ausführlich auseinander, wie Jensen Huangs Pläne in Sachen künstliche Intelligenz, Robotertechnik und Omniverse Avatars aussehen. Jensen Huang ist CEO bei Nvidia, stellte seine Pläne im Rahmen seiner GTC Keynote vor. Dabei stellte Huang sowohl Nvidias Omniverse Avatars als auch Omniverse Replicators vor.

Was kann Omniverse? Unter anderem erklärte Huang seinen Zuhörerinnen, wie Nvidias Kooperations-Plattform für 3D-Produktionen (Omniverse) verschiedene Technologien zusammenführt: Beispielsweise die Avatare des Kundendienstleisters Project Tokkio, oder der Digital-Human-Concierge Nvidia Drive, der in Fahrzeugen unterstützten soll, aber auch das Video-Konferenzsystem Project Maxine. Im Verlauf des Artikels erklärt euch Mike Seymour von fxguide, was genau es mit Project Tokkio auf sich hat, und was die dazugehörigen Avatare draufhaben. Hinzukommend wird über Project Maxine berichtet, und wieso Nvidias Drive niemanden gegen die Wand fährt.

Weitergeklickt: Den gesamten Artikel lest ihr bei unseren freundlichen Kolleginnen von fxguide. Gleich hier unten haben wir euch außerdem drei Videos verlinkt: Im ersten werden die wichtigsten Punkte aus Jensen Huangs Keynote rekapituliert, im zweiten Video werden euch die multilingualen Möglichkeiten von Project Maxine demonstriert, und schließlich das dritte Video zeigt euch, was autonomes Fahren mit einem Männchen im Ü-Ei zu tun hat. Und falls euch Omniverse als Lösung für euren Arbeitsplatz interessiert, lohnt es sich, auf den 18.06. dieses Jahres zurückzuklicken.

GTC November 2021 Keynote Highlights with NVIDIA CEO Jensen Huang



NVIDIA Omniverse Avatar for Project Maxine



NVIDIA DRIVE Concierge With Omniverse Avatar