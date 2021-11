Houdini Game Jam | Veranstaltung

In nuce: Der Houdini Game Jam wird vom 3ten bis zum 10tem Dezember dieses Jahres stattfinden.

Wie funktioniert Houdinis Game Jam? Am 3ten Dezember soll das Leitthema der Veranstaltung via Live-Stream auf SideFX Twitch-Channel bekanntgegeben werden. Von da an haben Game Jammers eine Woche lang Zeit, ihre Games zusammenzuschrauben, und einzureichen. Deadline dazu wird der 5te Dezember sein, genauer zwei Uhr morgens deutscher Zeit. Diejenigen Teams, welche die Juroren überzeugen konnten, und sich einen 1sten, 2ten oder 3ten Platz sichern können, werden mit Preisen belohnt. Zu den Preisen gehören Houdini-Indie-Lizenzen, verschiedene Tutorials (bspw. Houdini School, Rebelway, Experience Points), Guthaben für den Unreal Engine Marketplace, Asset-Pakete von Kitbash, und viele andere Preise mehr. SideFX stellt für die Dauer des Jams freundlicherweise Houdini-Lizenzen bereit. Alles, was Game Jamer tun müssen, ist, dieses Formular auszufüllen.

Weitergeklickt: Im Video gleich hier unten seht ihr, welche Gaming-Pretiosen aus dem letztjährigen Game Jam hervorgegangen sind. Alles Weitere zum Houdini Game Jam erfahrt ihr bei SideFX, und meldet euch über itch.io an. Den Twitch-Channel von SideFX findet ihr hier.

Houdini Game Jam 2020 Games Reel