Venice 2 | Ankündigung

In nuce: Sony erweitert seine Produktfamilie professioneller Digital-Kinokameras der CineAlta-Reihe und präsentiert mit der Venice 2 die erste eigene High-End-Vollformat-Kamera. Mit verbaut: Ein neu entwickelter 8,6K-Bildsensor.

Gefietscherte Features: Die Venice 2 lässt sich nicht nur mit dem neuen 8,6K-Vollformatsensor verwenden, sondern auch mit dem ursprünglichen 6K-Sensor der kleineren Schwester Venice 1. Laut Herstellerangaben ist die Venice 2 kompakter und leichter als die erste Venice und erlaubt interne Aufzeichnungen im 16 Bit X-OCN-Format ohne zusätzlichem AXS-R7 Rekorder. Einen Dynamikumfang von 16 Blendenstufen für eine hochqualitative Darstellung von Schatten und hellen Bildbereichen fährt das Gerät außerdem auf. Dabei hält Venice 2 an zahlreichen Funktionen der ursprünglichen Venice fest, wie etwa die Farbverarbeitung, Dual Base-ISO und die integrierten 8-stufigen ND-Filter. Diese Features und auch die grundlegende Gehäuse-Architektur bleiben, im Vergleich zum Vorgängermodell, gleich. Zudem: Der Austausch der Sensoren zwischen Venice und Venice 2 sorgt für mehr Flexibilität.

Für VFXlerinnen interessant: Dank einer umfangreichen Überabtastung des 8,6K-Sensors, weisen Bilder der Venice 2 weniger Rauschen auf und beinhalten zudem mehr Informationen. Laut Sonys Pressetext bedeutet das: Die Venice 2 eignet sich für VR, In-Kamera-VFXen und Virtual Production Setups.

Feedback-Kultur: Hiroshi Kajita, Head of Media Solutions bei Sony, sagt über die neue Kamera: “Unser regelmäßiger Austausch mit Kameraleuten und Produktionsunternehmen in der ganzen Welt war Grundlage für viele Verbesserungen. Wir haben die Kamera verkleinert und eine interne Aufnahmefunktion integriert. Egal, ob die Kamera an einer Drohne, einer Steadicam, einem Gimbalsystem oder in einem Unterwassergehäuse zum Einsatz kommt.“

Testimonial: Auch Kameramann Rob Hardy (Mission Impossible: Fallout, Ex-Machina, Annihilation, u.a.) signalisiert mit einer Wortmeldung sein Gefallen: „Mit der Venice 2 habe ich das erste Mal einen größeren Sensor mit 8,6K verwendet. Wir haben einige anamorphotische Objektive bekommen, wodurch wir den umfassenden Kinoeffekt erzielen konnten. Der ISO-Wert wurde höher eingestellt, damit ich Aufnahmen bei wenig Licht mit höherer Geschwindigkeit machen konnte. Das konnte ich davor nicht tun.“

Verfügbarkeit: Die Venice 2-Kamera mit 8,6K-Sensor soll im Februar 2022 lieferbereit sein. Ein Modell mit vorinstalliertem 6K-Sensor kommt im März 2022.

Weitergeklickt: Alle Weiteren Informationen zur Venice 2 erhaltet ihr bei Sonys entsprechendem Internetauftritt. Für weitere Testimonials, Praxisberichte und DOP-Stories zur Venice 2 klickt ihr bei sonycine rein. Oder ihr klickt das nachstehende Video, und somit die Produktvorstellung der neuen Sony-Kamera. Und Action!

Product Announcement of VENICE 2 | Sony | CineAlta