Netflix kauft Scanline | Filmwirtschaft

In nuce: Der Streaming-Riese Netflix ist aktuell dabei, das deutsche VFX-Studio Scanline zu akquirieren.

Amy Reinhard, Vizepräsidentin und verantwortlich für Studio Operations und Consumer Products bei Netflix, betont in einem Blogeintrag Scanlines Expertise in puncto VFXen, und sagt weiter: „Netflix plant in die laufenden Projekte, in die Infrastruktur und das Personal von Scanline zu investieren, um die Pionierarbeit der Eyeline Studios von Scanline bei der virtuellen Produktion zu unterstützen und die Grenzen des visuell Möglichen immer mehr zu erweitern.“ Weiter hat Reinhard Scanlines Arbeiten für Projekte wie „Game of Thrones“, „Godzilla v Kong“ respektive Zack Snyders „Justice League“ hervorgehoben. Trotzt der Akquise wird Netflix – auch das schreibt Reinhard – zukünftig weiterhin mit anderen VFX-Studios zusammenarbeiten. Genauso wird Scanline in der Zukunft solche Projekte annehmen, die nichts seitens Netflix angetragen werden. Auch künftig soll Scanline weiterhin selbstständig unter der Leitung von VFX-Supervisor Stefan Trojanksy operieren.

Aktuelle Netflix-Produktionen, an denen Scanline beteiligt war, sind die Realverfilmung der Kultserie „Cowboy Bepop“, oder der Action-Horror-Film „Blood Red Sky“ des deutschen Regisseurs Peter Thorwarth. Anstehende Netflixe-Projekte, bei denen Scanline beteiligt ist, sind „Don’t Look Up“ von Komödienkönner Adam McKay (u.a. „The Big Short“, „Vice“, „Anchorman“), der Actionthriller „The Gray Man“ vom Regie-Duo Anthony und Joe Russo und die 4te Staffel des Serienerfolgs „Stranger Things“. Scanline verfügt weltweit über Niederlassungen, nämlich in Vancouver, Montreal, Los Angeles, London, München, Stuttgart und Seoul.

