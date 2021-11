Motion Design Show | Jonathan Winbush

In nuce: In diesem Fünfzigminüter zeigt euch Motion-Graphics-Experte Jonathan Winbush, wie ihr mit Motion Design in Cinema 4D wirklich auftrumpft.

Wer ist Jonathan Winbush? Seit 2006 tummelt er sich durch Hollywood, egal, ob als Motion-Graphics-Designer für Film oder TV. Zu den Marken, an denen Winbush mitgearbeitet hat, gehören Marvel, Warner Brothers, Hasbro und der Discovery Channel – aber auch mehrere VR-Projekte kann er in seinem Portfolio verbuchen, etwa solche mit: Mix Master Mike, Mark Christopher Lawrence, Candy Crush & The Special Olympics. In Jonathans Regal stehen zahlreiche Preise, wie ihr im Hintergrund des Videos sehen könnt.

Jonathan Winbush @ The 3D and Motion Design Show