21 Artist Show | Podcast

In nuce: In der zwölften Episode seiner 21 Artist Show unterhält sich Gastgeber Alexander Richter mit Allan McKay (mit dem Emmy-Award ausgezeichneter Visual Effects Supervisor).

Lass reden: McKay erzählt von seiner Renaissance-Karriere als Visual Effects Supervisor, Regisseur, Produzent und Content Creator in Personalunion – und wieso er auch an Valves Gaming-Klassiker Half-Life beteiligt war. Des Weiteren wird McKays Karrierestationen nachgespürt. Von seiner Zeit als FX TD bei Blur, ILM und Pixomondo, bis zu seinen Anfängen in der VFX-Industrie im gefährlichen Alter von 13 Jahren, aber auch der Notwendigkeit lebenslang weiter zulernen – vor allem in einer schnelllebigen Industrie wie der seinigen.

Weitere Infos: Für alle weiteren Folgen von Alexander Richters hörenswerten Podcasts besucht ihr ihn auf Spotify. Wer lieber sehen will, welche Köpfe an den jeweiligen Stimmen hängen, der zieht sich das Ganze auf YouTube als Bewegtbild rein. Und wer sich in puncto Visual Effects weiterbilden will, dem können wir Alexander Richters Blog ans Herz legen.

DP 03 : 2022: Alle, die diesen Podcast goutieren konnten, erwartet in unserer DP 03 : 2022 ein hochinteressantes Interview. Soweit zum Appetizer, aber bis zur DP 03 : 2022 ist ja noch ein Stückchen hin… Bis dahin: Fleißig 21 Artist Show hören!

An unusual Career in Visual Effects and Games w/ @Allan McKay