Unreal Engine 5 | Deep Dive

Ist das vorgerendert – oder in Echtzeit? Was bedeuten Nanites für NextGen-Entertainment?

In nuce: In diesem einstündigen Video von der diesjährigen Siggraph setzt euch Senior Graphics Programmer Brian Karis von Epic Games auseinander, was Nanites sind, wie sie erdacht wurden, und welche leistungsstarken Möglichkeiten sich mit ihnen auftun. Das Video findet ihr gleich hier unten verlinkt.

Was sind Nanites? Um unsere Autorin Alexandra Kaschny zu zitieren, die sich in ihrer großen Engine-Übersicht „Fantastische Engines und wo sie zu finden sind“ unter anderem der Unreal Engine angenommen hat: „Nanite ist ein Virtualized-MicropolygonGeometry-System, das die Dimensionen von bisherigen Geometriedichten sprengen soll.“ (nachzulesen in der DP 05 : 2021) Oder, um es mit den Worten Epic Games zu sagen: „Nanites erlauben das mühelose Rendern von Million von Poly-Models in Echtzeit.“

Weitergeklickt: Bereits am 06.08. zeigten wir euch ein Video, in dem Epic Games erklärte, was es mit den Nanites auf sich hat. Wer es ausführlicher mag, der liest sich zusätzlich in Brian Karis 155-seitiges PDF rein. Wir wünschen informatives Lesevergnügen!

A Deep Dive into Nanite Virtualized Geometry