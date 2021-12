XMD Toolbox 3.0 | Release

In nuce: Der Environment Artist Michael Dunnam veröffentlicht XMD Toolbox 3.0 – ein Tool-Kit fürs Stöbern nach und Filtern von Z-Brush-Bürsten, -Alphas und -Layouts.

Gefietscherte Features: Zu den Neuerungen gehört die Unterstützung dahingehend, Render-Presets, Grids, Spotlights und Array-Meshes sinnvoll zu organisieren. Außerdem ist es möglich, die Farben der Toolbox-User-Interface mit denen aus ZBrush zu synchronisieren. Unter den Feature-Freuden tummeln sich, um stichpunktartig einige Beispiele rauszugreifen: Makros mit nur einem Klick laden, XMD-Brushes vom Source Store runterladen, ZBrush-Assets von überall aus speichern (und benutzerdefinierte Kategorien hinzufügen), oder verseht eure Brushes mit Tags. Diese und viele weitere Features erwarten euch mit XMD Toolbox 3.0! Und: Wie wir bereits in unserer News vom 23.11. zum Release von ZBrush 2022 berichtet haben, können User jetzt direkt in ZBrush auf die XMD Toolbox zugreifen.

Verfügbarkeit: Ein besonderes Schmankerl: XMD Toolbox 3.0 können User kostenlos runterladen. Die kostenpflichte Version ist optional.

Weitergeklickt: Das Toolkit von Michael Dunnamm besorgen sich interessierte User auf dem dazugehörigen Online-Auftritt. Bereits am 03.06. dieses Jahres berichteten wir vom Release der Version 2.0 der XMD Toolbox. Das nachstehende Video wirbt aufs Explosivste für den neuen Release.

XMD ToolBox 3.0 Plug-in for ZBrush | Changing the Way You ZBrush