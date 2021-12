Xtremo | VFX-Breakdown

In nuce: Nein, in diesem knapp dreiminütigen VFX-Breakdown von Onirikal Studio (bspw. „Hellboy – Call of Darkness“), tröten nicht die Mittelalter-Rocker von In Extremo den Dudelsack! Stattdessen ballert und knallt und kracht es beim Netflix-Actioner „Xtremo“ rund um eine Rachegeschichte, bei der ein Auftragskiller im Ruhestand den Mord an Vater und Sohn sühnen möchte.

Merke: In realis sprechen wir uns unzweideutig gegen Selbstjustiz und unterkomplexe Triebbefriedigungen wie Rache aus. Im Unterhaltungsfilm sprechen wir Rache einen Unterhaltungswert zu. Aber klickt selber…

Visual Effects of XTREME (Netflix), by Onirikal Studio