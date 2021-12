Citigen | Release

In nuce: Die koreanische Multimediafirma Digital Mirage Entertainment hat Citigen veröffentlicht – ein Add-on für Blender, die das Hochziehen von virtuellen Environments vereinfachen soll. Benötigt wird Blender 2.93 oder höher.

Gefietscherte Features: Mit dem Add-on werden städtetypische Umgebungen erstellt, mit gepflasterten Straßen, leuchtenden Straßenlampen, luftfilternden Bäumen, und was sonst noch so das Städtebild ausmacht. Und wer es eigensinniger mag, der kann, laut Entwicklerangaben, seine eigenen, benutzerdefinierten Gebäude in die Asset-Bibliothek von Citigen geben, um der Städtelandschaft somit einen individuellen Anstrich zu verpassen. Der Entwickler gibt jedoch an, dass schon die bereitgestellten Gebäude-Assets aus Citigen dermaßen detailliert sind, dass eine leistungsstarke GPU nötig ist, sofern ihr mehr als 100 mal 100 Häuserblocks aufstellen wollt. Wessen GPU die High-Res-Assets in die Knie zwingen, der hat die Möglichkeit, die hochauflösenden Assets durch weniger detaillierte auszutauschen, und somit nahezu endlos lange Häuserreihen und -schluchten auffahren.

Aussicht: Zukünftig soll Citigen, so verspricht es der Entwickler, um Environment-Assets wie Autobahnen und Flüsse ergänzt werden. Daneben soll an der Qualität der voreingestellten Gebäude-Assets weiterhin geschraubt werden, und auch das Rigging der virtuellen Cameras dürfte weiter ausgebaut werden.

Weitergeklickt: Citigen ist in diesen Ausführungen erhältlich: Hobbyisten für 39 US-Dollar (unbefristete Lizenz, ein Jahr Wartungsdienst und Upgrades, nicht für kommerzielle Projekte, für einen User), Freelance für 59 US-Dollar (wie Hobbyisten, nur auch für kommerzielle Projekte), und Studio für 199 US-Dollar (wie Freelance, mit dem Unterschied, dass maximal fünf User die Software nutzen). Erhältlich ist das Add-on auf dem Blender Market. Das nachstehende Video nimmt euch mit, auf den virtuellen Städtetrip mit Citigen.

CITIGEN: a Blender addon launched