Modulare Environment | Werkstattbericht

In nuce: In diesem ausführlichen Werkstattbericht, erschienen bei unseren freundlichen Kolleginnen von 80 Level, erzählt Environment Artist G. Daniela Ontiveros V. von ihrem Einsiedler-Projekt mit Unreal Engine 4, respektive, wie sie ihren Modeling- und Texturing-Workflow angegangen ist. Redaktionell begleitet wurde der Werkstattbericht von Kollege Arti Sergeev.

Wer ist G. Daniela Ontiveros V.? Daniela kommt aus dem mexikanischen Bundesstaat Durango, hat an der Universidad Politécnica de Durango (kurz: Unipoli) Animation und Visual Effects studiert. Zu Beginn ihres Studiums hatte Daniela ihre berufliche Zukunft noch in der Videospielbranche gesehen, obwohl ihre Gamer-Biografie, wie sie im Werkstattbericht schreibt, über Spiele für Supernintendo und Die Sims nicht hinausging. Nach ihrem Universitätsabschluss kam Daniela bei Computerspielentwickler CGBot unter, wo sie an Star Wars: The Old Republic mitgearbeitet hat. Danach war Daniela an den Texturen für Resident Evil 4 VR beteiligt. Nach ihrem selbstgewählten Weggang von CGBot hat sie dann einen zehnwöchigen Kurs bei CG Master Academy besucht, um zu lernen, wie man Modulare Environments in Unreal Engine 4 erstellt.

Überblick: Derselbe Kurs bildet jetzt die Grundlage für Danielas Werkstattbericht auf 80 Level, der in nachstehende Arbeitsschritte unterteilt ist: „Working Process“, „Walls“, „Floor“, „Two Trim Wood Texture“, „Books“, „Props“ und „Lighting and Rendering“.

Weitergeklick: Den kompletten Werkstattbericht lest ihr bei 80 Level. G. Daniela Ontiveros V. könnt ihr auf Artstation besuchen. Das nachstehende Video präsentiert euch das beeindruckende Projektergebnis Danielas. Falls euch jetzt der Kurs auf CG Master Academy interessiert, könnt ihr hier erfahren, ob er euren Bedürfnissen als Lernende entspricht.

the story: the hermit (UE4 Modular Environment)