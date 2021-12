Motion Design Show | Nick Harauz

Ist das „Moby Dick Reloaded“ – oder doch nur „Space Shark“? Lockt mit uns das Meeresgetier ins Trap(code Particular)!

In nuce: Nachdem sich Nick Harauz während der ersten paar Sekunden werblich für Dell ins Geschirr wirft (Seufz! Ächz! Kreisch!), folgen in diesem Video hochinformative 25 Minuten mit Trapcode Particular.

Wer ist Nick Harauz? Harauz ist zertifizierter Red-Giant-, Adobe-, Apple- und Avid-Trainer – seinem Expertenstatus könnt ihr also vertrauen. Seit 2002 arbeitet er als Kreativer im Bereich Videoproduktion und Motion Graphics, für sowohl nationale als auch internationale Marken. Zu solchen Marken gehören unter anderem Proctor & Gamble, Virgin Mobile, Nando’s, Visa, oder Blackberry. Daneben war Harauz bei Adobe Max 2018, 2020 und 2021 als Sprecher vertreten. Fun Fact: In seiner Freizeit tritt Harauz beim E-Bike in die Pedale.

Weitere Infos: Mit Harauz könnt ihr euch über Twitter kurzschließen. Oder ihr besucht ihn bei Adobe. Alternativ lernt ihr ihn als Fachbuchautor des Apple Motion 5 Cookbooks kennen. Den fantastischen Meeresbewohner aus dem Titelbild oben findet ihr übrigens bei Minute 1:25.

Nick Harauz @ The 3D and Motion Design Show