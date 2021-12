Ballistik-System | Unreal Engine

In nuce: Der Reddit-User wedl3 hat ein Ballistik-System für Multiplayer-Games entwickelt.

Ballern mit Ballistik: Die Durchschlagskraft der Geschosse hängt vom Material ab, mit dem die Projektile kollidieren. Reddit-User wedl3 sagt über sein Ballistik-System: „Alles, was ich dem Server angebe, ist die Position des Einschusses, welches Objekt getroffen wurde, und andere, allgemein wichtige Informationen zum Geschoss. Daneben spawne ich visuelle Effekte an der Einschussstelle. Dabei ist der verursachte Schaden immer abhängig davon, welche Art von Material getroffen wurde, und wie viele Ebenen des Materials das Geschoss durchdrungen hat.“

Weitergeklickt: Liest sich kompliziert an? Wedl3 hat seine Herangehensweise freundlicherweise via einer dreiteiligen Videoreihe vorgestellt, anhand der ihr nachvollziehen könnt, wie es gelingt, ein ähnliches Ballistik-System wie das von Wedl3 hochzuziehen. Also, bereit, euren eigenen „Harvey Wallbanger“ zu mixen – fernab der Cocktailbar?

Unreal Engine – Shooting Through Walls (1/3)



Unreal Engine – Shooting Through Walls (3/3)



