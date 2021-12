iClone Lip-Sync-Animations-Wettbewerb 2021 von Reallusion

Innerhalb von 3 Monaten gingen 468 Beiträge aus 60 Ländern ein. Die Teilnehmer ließen sich von Comedy, Filmen, Musikvideos und Geschichten inspirieren und setzten diese in detaillierte lippensynchrone Animationen um.

Genug der Vorrrede, hier erstmal die Gewinner!

Der iClone Lip Sync Animation Contest 2021 von Reallusion startete im Juli 2021 mit dem Ziel, die besten 30-Sekunden-Animationen zu liefern, die Lippensynchronität, Gesichtsanimation und großartige Charaktere zeigen. Innerhalb von 3 Monaten gingen 468 Beiträge aus 60 Ländern ein. Die Teilnehmer ließen sich von Comedy, Filmen, Musikvideos und Geschichten inspirieren und setzten diese in detaillierte lippensynchrone Animationen um. Neben der iClone Software wurden auch Beiträge mit verschiedenen Rendering-Programmen und Engines wie Blender, Cinema4D, Unreal, Unity und anderen eingereicht.

Das Endergebnis ist ein Beispiel für den bahnbrechenden Gesichtsanimations-Workflow von iClone für genaue Sprachlippensynchronisation, gefühlsbetonte Puppenausdrücke, muskelbasiertes Face Keying und professionelles iPhone-Performance Capture. Ein Drittel der Einsendungen mit Blender und MetaHuman zeigte, dass iClone ein hochkompatibles Pipeline-Tool für Gesichtsanimationen ist, das von Unreal MetaHuman- und Blender-Benutzern verwendet wird, zusammen mit dem AI-Voice-Plugin von Replica, das Text-zu-Animationen einfacher denn je machte.

„Wir bei Reallusion sind stolz darauf, dass immer mehr hochqualifizierte Künstler Character Creator und iClone in ihre Pipeline aufnehmen. Dieses Event hat wieder einmal bewiesen, dass iClone’s leistungsstarke Werkzeuge für Lippensynchronisation und Gesichtsanimation in professionellen Produktionen eingesetzt werden können, wenn Zeit und Budget von entscheidender Bedeutung sind. Wir gratulieren allen, die teilgenommen haben, und freuen uns darauf, weitere Innovationen für die Branche vorzustellen.“ – Enoc Burgos, Reallusion Direktor für Partnership Marketing

GEWINNER: BESTE CHARAKTERANIMATION

Beim iClone Lip-Sync Animation Contest 2021 wurden Geld- und Sachpreise im Wert von über 40.000 US-Dollar von einer Reihe von Sponsoren vergeben, die eine Kooperation mit Reallusion eingegangen sind. Diese wurden in verschiedenen Preiskategorien und Auszeichnungen vergeben. Und hier nun zuerst die Kategorie „Beste Charakteranimation“: Animationen, die die genauesten lippensynchronen Bewegungen sowie eine realistische und glaubwürdige Mimik zeigen.

1. Platz: Eiskönigin – von Loic Bramoulle, Cinematics für Indies und AA-Studios

„Ich habe ein iPhone XR für die Aufnahme einer Grundperformance verwendet, während ich gleichzeitig über einen Audioclip sprach und mein Gesicht auf Video aufnahm, was es mir ermöglichte, die Mimik manuell zu verfeinern, während ich handanimierte, mit Keyframes versehene Gesichtsanimationen anstrebte. Der Prozess war überraschend schnell, da das Motion Capture im Wesentlichen als Animationsblocking verwendet wurde, allerdings ohne die ganze manuelle Arbeit. Das Nachbearbeiten von Hand war nicht ganz so schnell, aber es ist insgesamt viel effizienter, als die Animation von Grund auf neu zu erstellen.“ – Loic Bramoulle

„Ich hatte viel Spaß bei der Arbeit an diesem Werk mit den lippensynchronen Werkzeugen von iClone. Ich habe noch viel zu entdecken, aber ich habe schon eine Menge gelernt.“ – Jasper Hesseling

„Dem Himmel sei Dank für diese Animationswerkzeuge, die man einfach in seiner Pipeline haben muss, egal ob man Profi oder Einsteiger ist.“ – Petar Puljiz

GEWINNER: BESTES CHARAKTERDESIGN

Charaktere, die sich durch außergewöhnliches Charakterdesign, Ausstattung und Stimmanpassung auszeichneten.

1. Platz: Die Kürbishöhle – von Varuna Darensbourg, Künstlerin & Game Developer

„Die Verwendung der Tools von Reallusion, mit denen ich meinen Figuren Leben eingehaucht habe, war eine aufregende Erfahrung. Sie helfen, Zeit zu sparen, was ein großer Segen ist, und sie funktionieren so gut, dass sie auch schwierige Aufgaben zu einem Vergnügen machen. Die Verwendung von iClone AccuLips für den Wettbewerb 2021 war unglaublich! Die Genauigkeit hat mich umgehauen und die Kombination mit iClone Motion LIVE und der Live Face iPhone App für das Layering hat es mir ermöglicht, viel mehr zu erreichen, als ich erwartet hatte.“ – Varuna Darensbourg

2. Platz: Judar – von Gergana Hristova, freiberuflicher 3D-Künstler

„Ich hätte nie gedacht, dass das Animieren in 3D dank iClone so viel Spaß macht und so schnell geht!“ – Gergana Hristova

3. Platz: Animal Farm – von Jason Taylor, Videograf und Regisseur

„iClone hat meine Arbeitsweise grundlegend verändert. Ich liebe die einfache Bedienung bei der Lippensynchronisation und die Möglichkeit, Gesichtsanimationen mit Hilfe von Gesichtskeys und Gesichts-Mocap zu optimieren. Fantastisch. Vielen Dank dafür.“ – Jason Taylor

SONDERPREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Die Auswertung des „Lip-Sync Animation Contest 2021“ erwies sich als ziemlich schwierig und erforderte viele Stunden der Beratung. Neben den Top-3-Platzierungen in den Kategorien „Beste Charakteranimation“ und „Bestes Charakterdesign“ hat Reallusion auch 41 Gewinner für Sonderpreise und Auszeichnungen (Honorable Mentions) ausgewählt.

Auch von unseren deutschsprachigen Usern haben wir dieses Jahr viele tolle Beiträge bekommen. Auf der Gewinnerseite finden Sie die Details zu den Gewinnern und die Showcases.

Psychopath – von Arne Schaefer, Tischler und freiberuflicher Komponist

“Die Darsteller in iClone lassen sich schnell und intuitiv animieren. Aufwendige Kamerafahrten aus jeder Perspektive sind möglich und mit Character Creator 3 hat man die Möglichkeit, Avatare für jedes erdenkliche Filmgenre zu gestalten. Mittlerweile sind die Charakter und Props so realistisch geworden, dass ich Filmideen oder Musikvideos nur noch mit iClone umsetze. Der Aufwand mit echten Schauspielern, den dazugehörigen Kostümen, sowie einem Filmset ist einfach zu groß.” – Arne Schaefer

Celebrating Donuts – von Pieter Hardeman, freiberuflicher Animator und Musiker

“Mein Beitrag „Celebrating Donuts” ist mithilfe von Character Creator, iClone und Unreal entstanden. Mit CC3 habe ich den Hauptcharakter entworfen, denn mit CC3 kreiert man relativ schnell coole und realistische 3D Figuren. Alle Animationen des Hauptcharakters habe ich mit iClone gemacht und dank Accu-Lips konnte ich auch schnell eine realistische Gesichtsanimation erstellen. Das ganze habe ich dann nach Unreal exportiert. Und mithilfe von ein Mitglied das RL Forums habe ich das gut hinbekommen. Fakt ist, ohne die Tools von Reallusion wäre das alles für mich nicht zu bewerkstelligen. Darum bin ich sehr froh, dass ich mich vor 5 Jahren für das Abenteuer „3D Animation mit iClone + CC“ entschieden habe.” – Pieter Hardeman

LumberJack – von Rob Crabtree, Kreativ- und Art-Direktor

“Wir fanden iClone besonders nützlich, um Live-Action-Schauspielersequenzen für unsere Kurzfilme und Werbespots auszublenden. Es gab eine Lernkurve mit der Software, aber wir fanden, dass sie intuitiv war und gut mit der anderen Software in unserer Pipeline funktionierte. In den letzten 3 Jahren und mit den jüngsten Erweiterungen von iClone und Character Creator entdecken wir, wie realistisch und kostengünstig digitale Menschen in unseren Filmen sein können.” – Rob Crabtree