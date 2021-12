Embrace the Maya: Abenteuer auf der Klatschmohnwiese – und andere flugfähige Visual Effects!

In nuce: In diesem zweiminütigen Showreel gibt es ein Wiedersehen mit den Superheldinnen aus Black Widow, Wonder Woman, und den Latexanzugträgern aus Justice League. Aber auch der Anti-Superheld Venom absolviert seinen schleimigen Auftritt. Familientauglicher geht es bei Pixars Luca zu, beim Einchecken ins Hotel Transsilvanien und natürlich bei Biene Mayas Abenteuern auf der Klatschmohnwiese. Starke Charaktere, erstellt mit starken Visual Effects. Aber auch, wer eher auf Markentreue, denn Charakterstärke setzt, kommt auf seine Kosten: Modemarke Tommy Hilfiger hält sein Label ins Video.

Prominent aufgestellt: Die Arbeit dieser renommierten VFX-Firmen gilt es zu bestaunen: Scanline VFX, MPC, Digital Domain, Framestore, Trixter, Pixar Animation Studios. Dazu gesellen sich kleinere Könner in Sachen Visual Effects: Saddington Baynes, Freefolk, Juice, No Label, CGF, Studio 100 Media und SpinVFX.

Wir meinen: Klicken und Spaß haben!

Foundry 2021 | Showreel | 25 Years of Imagination Engineered