Simple Spin Bur | Release

In nuce: Das Team um AiKodex, bekannt für hochwertige Unity-Assets, veröffentlicht Simple Spin Bur. Dabei handelt es sich um ein Script, mit dem ihr solche eurer 3D-Charaktere, die eine Drehbewegung ausführen, um Bewegungsunschärfe ergänzt. Das Script ist erhältlich für Unity. Benötigt wird Unity 2020.3.14 oder höher.

Gefietscherte Features: Zu den gelisteten Feature-Freuden gehören „Single Object Motion Blur“, „Akkurate Materialien und Lichter“, „Kompatibilität mit jedem Shader“, „Volumetric Blur“, „Instanzierte und beschleunigte GPU“, „CPU-Optimierung“, „Bewegungserfassung und Cutoff“, „Beliebige Flugbahn“ und „Submeshing“.

Voraussetzung: Laut Entwicklerangaben ist Voraussetzung ein Shader in der Alpha-Test/Transparent-Warteschlange Voraussetzung, das Skript zu verwenden. Der Hintergrund dazu: Das Script entfernt den Alpha, um Durchsichtigkeit herzustellen. Weiter, so sagt der Entwickler, funktioniert das Skript am besten mit den handelsüblichen Standard-Shadern, sofern diese auf „Transparent“ oder „Fade“ gestellt sind.

Verfügbarkeit: Simple Spin Bur ist kostenlos im Unity Asset Store erhältlich. Eine Testversion, bei der User den Entwicklungsstatus kommentieren konnten, wurde außerdem zugänglich gemacht. Für weitere Scripts, Gadgets und Handreichungen schaut ihr euch auf dem Internetauftritt von AiKokdex um. Hier ist Erkundungs- und Entdeckerfreude gefragt! Schon das passende Asset für euer Projekt gefunden?