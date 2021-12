TyFlow | Tutorial

In nuce: State of Art Academy hat ein ausführliches Tutorial namens „Simulate 3D snow with tyFlow“ in Textform veröffentlicht, in dem euch detailliert dargelegt wird, wie User unter Zuhilfenahme von tyFlow – passend zur Jahreszeit – Winterszenarien hochziehen und Schneefall simulieren. Als Anschauungsobjekt für simulierten Schneefall kommt ein beliebtes, touristisches Highlight der telekommunikativen Art zum Einsatz: die weltberühmte, rote Telefonzelle der Postbehörde des Vereinigten Königreichs.

Weiteres Tutorial von State of Art Academy: Bereits im Juli diesen Jahres wurde ein weiteres, empfehlenswertes Tutorial namens „Cloth simulations with tyFlow“ veröffentlicht, welches euch nahelegt, wie ihr Decken, Tücher, Vorhänge, Kissen oder andere Stoffarten simuliert (siehe weiter unten).

Was ist TyFlow? Ein Plugin für 3ds Max zwecks Simulation von Kleidung, Schnee, aber auch von Zerstörungsorgien.

Weitergeklickt: Sowohl „Simulate 3D snow with tyFlow“ als auch „Cloth simulations with tyFlow“ findet ihr bei unseren freundlichen Kolleginnen von State of the Art Academy. Wir wünschen festtagtäglich-frohes Schaffen!