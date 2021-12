BlenderAE | Release

Clash of cool Tools: Wie Blender und After Effects miteinander verschmelzen?

In nuce: Mit dem Tool BlenderAe von Salt Media exportiert ihr 3D-Objekte und Scene-Dateien von Blender nach After Effects. Für das Tool benötigt ihr Blender 2.9 oder höher, respektive mindestens After Effects CS6.

Wie funktioniert Blender Ae? Die Handhabe des Tools soll kinderleicht sein.

Erster Schritt: BlenderAE als Add-on in Blender installieren.

Zweiter Schritt: Blender AE mit After Effects verbinden.

Dritter Schritt: Die gewünschten Objekte, Vertices oder Faces in Blender auswählen.

Vierter Schritt: Auf den Button „Export to Ae“ klicken. Fertig!

Weitergeklickt: Für 30 US-Dollar besorgt ihr euch BlenderAe auf aescripts.com. Das erste Video gleich hier unten präsentiert euch Blender AE in Bild, Ton und Farbe, das zweite Video bietet euch bebilderte und kommentierte Hilfestellung beim Installieren des nützlichen Tools.

BlenderAe



BlenderAe Quickstart Tutorial