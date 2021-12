Grüne Gräser | Werkstattbericht Wednesday

In nuce: In diesem ausführlichen Werkstattbericht, erschienen bei unseren freundlichen Kolleginnen von 80 Level, erzählt Environment Artist Karsten Malmquist von seinem Projekt mit prozeduralen Gräsern mit Unreal Engine 4, respektive mit den Tools Megascan und Speed Tree. Redaktionell begleitet wurde der Werkstattbericht von 80-Level-Redakteur Arti Sergeev.

Wer ist Karsten Malmquist? Karsten ist ein Environment Artist kommt aus Schweden, der bei Ernst & Borg Architektur in Malmö arbeitet. Er hat Game Development an der Fachhochschule The Game Assembly studiert. Praktika hat er bei Portal Play und Star Vault absolviert, wo er unter anderem an Mortal Online 2 mitgearbeitet hat. Die Grundlage seines Werkstattberichts bildet ein Projekt, welches Karsten an seinen Wochenenden angegangen ist. Sein Werkstattbericht auf 80 Level ist in nachstehende Textabschnitte unterteilt: „Megascans to SpeedTree Workflow“, „Setting Up the Grass Shader“, „Setting Up the Landscape Material“ und „Optimization“.

Weitergeklick: Den kompletten Werkstattbericht lest ihr bei 80 Level. Karsten Malmquist könnt ihr auf Artstation besuchen. Lest auch Daniela Ontiveros Werkstattbericht zu ihrer kuscheligen Kemenate in Unreal Engine 4 nach.