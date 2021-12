Efeu-Generator | Release

In nuce: Architektur Artist und Tool Developer Antoine Bagattini veröffentlicht einen prozeduralen Efeu-Generator (Ivy Generator) für Blender. Um den Generator zu nutzen, benötigt ihr Blender 3.0 oder aufwärts.

Gefietscherte Features: Der User bestimmt beim Efeu über Dichte, Distanz zur Oberfläche, und Grad der Ausbreitung.

Weitergeklickt: Auf Gumroad holen sich Interessierte den Generator kostenlos. Das nachstehende Video macht den prozeduralen Generator schmackhaft. Ein Vergleich mit Ivy Gen bietet sich an – einem weiteren Efeu-Generator, der bereits in Blender verbaut ist. Am 04.05.2020 berichteten wir euch von einem kostenlosen Efeu-Generator für 3ds Max.

Fast and Free Ivy Generator for Blender 3.0+