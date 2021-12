Industry Beginner’s Guide | Handbuch

In nuce: Escape Studios veröffentlichte jüngst ein Handbuch, welches der nachwachsenden Generation Medienschaffender eine Handreichung ist. Das digital erhältliche Schriftwerk nennt sich „Industry Beginner’s Guide“ und ist kostenlos zu haben.

Was kann Industry Beginner’s Guide? Das Buch kann euch einen Einblick in die Kunst- und Gaming-Industrie bieten. Zusammengestellt wurde das Werk von versierten Könnerinnen aus der Industrie, und soll aufstrebenden Jungkreativen eine Stütze dahingehend sein, erste Schritte in die Industrie zu tun. Neben den Grundlagen des Produktionsprozesses und einem Sammelsurium branchenüblichen Jargons, zeigt das Buch auf, welche Karrierepfade sich für Berufseinsteiger erschließen.

Weiters Handbuch der Escape Studios: Bereits am 29.07. berichteten wir über das – ebenfalls kostenlose – Nachschlagewerk „Software Handbook“, jenes über all die Software informiert, die aktuell im Bereich VFX, Animation, Game und Motion Graphics Verwendung finden. Das Handbuch weiß auch, welche Software aktuell kostenlos verfügbar ist, und rührt die Werbetrommel – wenig überraschend – für die Escape Studios selbst.

Weitergeklickt: Den kompletten „Industry Beginner’s Guide“ besorgt ihr euch bei den Escape Studios (Pearson College London). Wir wünschen lehrreiches Lesevergnügen!