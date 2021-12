Power Search 3.0 | Release

In nuce: Digital Anarchy veröffentlicht ein Update für seine intelligente Suchmaschine für solche Editoren, Cutter und Schnittmeister, die mi Adobe Premiere arbeiten. Die Suchmaschine heißt PowerSearch, und mit dem aktuellen Release handelt es sich um Version 3.0. Power Search ist mit Premiere Pro 2020 und aufwärts kompatibel.

Gefietscherte Features: Mit Power Search sucht ihr in euren Videos nach bestimmten Dialogstellen, basierend auf einer Stichwort-Suche. Dabei greift die Engine auf solche Transkripts zu, die via Transcriptive A.I. von Digital Anarchy erstellt wurden, oder qua Adobes neuer Transkriptions-Funktion. Welche der beiden Transkriptions-Funktionen genutzt werden, liegt in der Hand des Editors. Was Version 3.0 mit sich bringt: Fortan können solche Suchbefehle eingegeben werden, wie sie auch für andere Suchmaschinen typisch sind (beispielsweise Minus-Zeichen und Zitate). Daneben ist Power Search jetzt zusätzlich mit neuen Suchfunktionen bestückt, darunter: Alle Untertitel eines Projekts gleichzeitig durchsuchen. Laut Entwicklerangaben wurde außerdem die Suchgeschwindigkeit deutlich verbessert.

Weitergeklickt: Power Search 3.0 ist für 99 US-Dollar erhältlich. Der Internetauftritt von Digital Anarchy verrät euch alles Weitere zum neuen Power Search. Eine Testversion des Tools ist ebenso verfügbar.