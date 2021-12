BOA Dist | Release

In nuce: Francisco Hermida, aka Box of Apps, veröffentlicht sein kostenloses Script BOA Dist für 3ds Max. Das Skript ist für einfache Objektverteilungsaufgaben gedacht. Also für solche Anwendungsfälle, bei denen ihr Instanzen mit geringer Anzahl verteilen möchtet.

Gefietscherte Features: Mit Script BOA verteilt ihr Objekte entlang von Oberflächen, Splines, References oder auch mithilfe der Zeichnen-Funktion. Laut Entwicklerangaben stehen sowohl die Alpha- als auch die Beta-Version des Scripts für kommerzielle Projekte zur freien Verwendung bereit.

Weitergeklickt: Der Internetauftritt von Box of Apps versorgt euch mit allen weiteren Informationen zu Script BOA. Schaut auch mal auf Gumraod vorbei, um für euch herauszufinden, ob das Skript für 3ds Max lohnt. Das nachstehende Video setzt euch auseinander, wie das Script funktioniert.

BOA Dist Distribution Modes