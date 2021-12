Prozedurales Haar | Blender

In nuce: Character Artist Irakli Kupunia erstellt in diesem kurzen Video prozedurales Haar via Blenders neuem Field-System — bei dem Geometry Nodes genutzt werden. Laut Kupunia war die Klumpenbildung Hauptziel seines Projekts.

Weitergeklickt: Egal, ob Haarspliss oder Haarspitze: Einfach auf den Play-Button des nachstehenden Videos geklickt, und ab geht’s in die Hair Generation. Damit nicht genug: Kupunia hat euch freundlicherweise seine Haar-angehensweise mit Blender aufgeschlüsselt, wie ihr im Forum auf blenderartists.org nachlesen könnt. Schon begeistert? Dann den Character Artist auch auf Artstation besuchen.

Weitergeschnippelt: Es geht weiter mit Haar-monischen Themen:

Diese und weitere Themenkreise schneidet ihr hinter den Links – und euer Frisur euch auch (bis in die Haarspitzen).

Procedural Hairs – Geometry Nodes – combining curve guides and secondary clumps