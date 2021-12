The Green Knight | VFX-Breakdown

In nuce: In diesem Einundhalbminüter präsentiert Weta Digital die neuesten VFXen aus David Lowerys Fantasy-Drama „The Green Knight“.

Wer ist „The Green Knight“? Der Film basiert auf der mittelenglischen Geschichte von Sir Gawain und dem grünen Ritter. Wer die faszinierende Nacherzählung der Rittergeschichte vom Regisseur von „A Ghost Story“ und „Pete’s Dragon“ verpasst hat, der kann sich den sehenswerten Streifen mittlerweile auch im Streaming geben, oder zu den Home-Entertainment-Scheiben greifen.

The Green Knight VFX | Weta Digital