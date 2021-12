Abandoned Tunnel | Werkstattbericht Wednesday

In nuce: In diesem ausführlichen Artikel bei unseren freundlichen Kolleginnen von 80 Level berichtet Environment Artist Emiel Sleegers von seinem Abandoned Tunnel Project in der Unreal Engine 5. Für den Werkstattbericht interviewte ihn der Redakteur Theodore Nikitin.

Wer ist Emiel Sleegers? In dem Artikel stellt sich Emiel Sleegers als 3D Environment Artist und Kopf hinter Fast Track Tutorials vor, bevor er seinen über siebenjährigen Werdegang innerhalb der Spieleindustrie nachzeichnet. Einige Stationen seiner Karriere: Playground Games und Ubisoft, wo er an Forza Horizon 3 und The Division mitgearbeitet hat. Aktuell verdingt sich Sleegers als freischaffender Künstler für sein eigenes Projekt Fast Track Tutorials. Das Tutorial-Angebot offeriert vor allem Hilfestellungen angelegentlich solcher 3D-Kunst, die sich in der Spieleentwicklung unterbringen lässt.

Abandoned Tunnel Project: Am Beispiel seines „Abandoned Tunnel Project“ zeigt euch Sleegers, wie er typischerweise ein 3D-Environment-Project angeht. Sein Werkstattbericht gliedert sich in die Schritte „Composition“, „Architecture“. „Additional Assets“, „Vegetation“, „Texturing“, „Assembling the Scene“, „Rendering and Lighting” und die abschließende “Conclusion”.

Weitergeklickt: Den kompletten Werkstattbericht von Emiel Sleegers (und Redakteur Theodroe Nikitin) lest ihr bei unseren kompetenten Kolleginnen von 80 Level nach.

Der Künstler hinter der Kunst: Versäumt es nicht, Emiel Sleegers auf Artstation zu besuchen. Und klickt auch das nachstehende Video, um euch von der beeindruckenden 3D-Environment zu überzeugen, wie ihr sie auch in Unreal Engine 5 erstellen könnt. Also, Pipeline ölen und loslegen!

Collapsed Tunnel Flythrough