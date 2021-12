Keine Zeit zu sterben | Verlosung

Der neue Bond: Mit dem nunmehr 25ten Bond-Streifen heißt es für Daniel Craig: „Bye-bye, Mister Bond.“ Denn: B(l)ondschopf kehrt mit „Keine Zeit zu sterben“ ein letztes Mal als James Bond zurück. In dem Film duelliert sich Bond mit Filmbösewicht Lyutsifer Safin, gespielt von Oscar-Gewinner Rami Malek.

Bond im Heimkino: Nach Corona-bedingten Verschiebungsorgien erschien der 25te Bond nicht nur endlich in den Kinos, sondern bereichert jetzt auch euer Heimkino mit dem diskreten Charme des britischen Geheimagenten. Der Agentenstreifen landet also am 16ten Dezember endlich auch mit Martini, Aston Martin und wahlweise in 4K Ultra HD, Blu-ray & DVD sowie als limitierte Blu-ray Steelbook, 4K Ultra HD Steelbook & Blu-ray Digibook in eurem heimischen Endgeräte-Gadget.

Wir verlosen: Und da wir ein Herz für knorrige Secret Agents im Einsatz für die Krone haben, verlosen wir hiermit drei Exemplare der regulären Blu-ray und zwei Exemplare der regulären UHD.

Alles, was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist, uns folgende Gewinnfrage zu beantworten.

Die Gewinnfrage: Wie lautet der Codename von Major Boothroyd, dem Gadget-Lieferanten von 007?

Zu James Bond 007: Keine Zeit zu sterben: James Bond hat seine Lizenz zum Töten im Auftrag des britischen Geheimdienstes abgegeben und genießt seinen Ruhestand auf Jamaika. Die friedliche Zeit nimmt ein unerwartetes Ende, als sein alter CIA-Kollege Felix Leiter (Jeffrey Wright) auftaucht und ihn um Hilfe bittet. Ein bedeutender Wissenschaftler ist entführt worden und muss so schnell wie möglich gefunden werden. Was als simple Rettungsmission beginnt, erreicht bald einen bedrohlichen Wendepunkt, denn Bond kommt einem geheimnisvollen Gegenspieler auf die Spur, der im Besitz einer brandgefährlichen neuen Technologie ist.

An Extras erwarten euch auf den Scheiben: Mehr als einer Stunde Bonusmaterial, welches die Action, das Spektakel und die Stunts beleuchtet. Dazu gehört eine 45-minütigen Retrospektive namens „Das Wesen von James Bond“ auf 4K Ultra HD und vier exklusiven Featurettes („Anatomie einer Szene: Matera“, „Bei der Wahrheit bleiben: Die Action von Keine Zeit zu sterben“, „Eine globale Reise“ und „Das Design von Bond“).

Zum Ablauf: Tragt eure Antwort, inklusive eurer kompletten Postadresse (für den Gewinnversand) in das Formular ein.

Einsendeschluss ist der 26te Dezember 2021. Viel Glück!

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Keine Zeit zum Sterben – Collector’s Edition





Keine Zeit zum Sterben – Trailer