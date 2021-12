Animierter Augenschmaus | Animago Afternoon

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2015, den mit einer Preistrophäe prämierten Sci-Fi-Kurzfilm „Sundays“.

Was ist Sundays? Der sehenswerte Kurzfilm wurde von den VFXlerinnen von The Panics (Niederlassungen in Amsterdam und Singapore), in Zusammenarbeit mit Glassworks (Amsterdam, Barcelona und London) gestemmt. Finanziert wurde der 15-Minüter seinerzeit über Kickstarter, wobei zahlreiche, freiwillige Helfer, Artists und VFXlerinnen am Film schraubten. Für Fans dystopischer bis desolater Bilderwelten ein Must-Watch!

Weitergeklickt: In der Print-Ausgabe 07 : 2015 der Digital Production führte Mirja Fürst ein Interview mit den beiden Filmemachern Mischa Rozema und Ivor Goldberg. Lest das Interview in Gänze bei unserem gestrigen Rückblick nach. Den Kurzfilm findet ihr gleich hier unten verlinkt, genauso wie den dazugehörigen VFX-Breakdown. Wir sagen: Film ab!

Sundays



Sundays VFX-Breakdown