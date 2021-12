Motion Design Show | Sabour Amirazodi

In nuce: Dieser Fünfzigminüter wird euch bespielt von Sabour Amirazodi, seines Zeichens Creative Director und Visual Effects Producer. In dem Video widmet er sich einem Halloween-Projekt, mit dem er sich die Freizeit verschönert. Amirazodi zeigt euch im Video einige der Tricks, die er in Cinema 4D zum Einsatz gebracht hat, um seine gruselig-groovy Ideen umzusetzen.

Wer ist Sabour Amirazodi: Ursprünglich kommt Amirazodi aus dem Bereich Motion Graphics und Visual Effects. Insgesamt bringt er über 16 Jahren an Erfahrung aus den Industriezweigen Entertainment, Gaming, Marketing und Medienproduktionen mit. Amirazodi ist also eine wahrlich eine Wundertüte an fachlicher Expertise.

Wir meinen: Wer wissen will, wie euch C4D dabei helfen kann, im nächsten Jahr eine preisverdächtige Halloween-Show abzuziehen, der sollte das nachstehende Video klicken!

Sabour Amirazodi @ The 3D and Motion Design Show