Cinema 4D Lite R25 | Release

Einsteiger-Version von C4D: Mit dem neuesten Update von Adobe After Effects geht etwas Besonderes einher, denn im Update enthalten ist C4D Lite R25 (in der vollen Schreibweise: Cinema 4D Lite Release 25). C4D R25 ist ab sofort für alle Mitglieder von Adobes Creative Cloud zugänglich.

Service Pack installieren: Maxon macht seine User darauf aufmerksam, dass solche User, die nicht die Vollversion von Cinema 4D besitzen, idealerweise das neueste Service Pack installieren, damit eine bestmögliche Performance gewährleistet wird. Erhältlich ist das Service Pack über die Maxon App oder den Standalone Installer.

Einstieg in 3D-Motion-Graphics: Welchen Funktionsumfang können User von C4D Lite R25 erwarten? Mit dem Tool können User 3D-Cotent erschaffen und diesen in After Effects importieren. Außerdem können User C4D-Dateien – wie virtuelle Kameras, 3D-Objekte, oder Objektmasken – in After Effects weiterbearbeiten. Mit C4D Lite R25 soll After-Effects-Usern der Einstieg in die Welt der 3D-Motion-Graphics erleichtert werden – und das ohne weitere, anfallende Kosten. Daneben kann R25 auch 3D-Grundlagen wie Modeling, Texturing, Lighting oder Animation.

Wie startet ihr C4D Lite R25? Das Tool wird einfach über die Benutzeroberfläche von After Effects hochgefahren, lässt sich aber auch als eigenständige Anwendung starten. Wer möchte, kann R25 auch jederzeit auf die kommerzielle Version von Cinema 4D upgraden. Das heißt, falls das euer lädiertes Festtagsbudget noch hergibt?

Wer den Umgang mit C4D Lite 25 erlernen möchte, der greift im Januar 2022 auf Maxons Webinare zurück, bei dem euch die Webinar-Leiter Elly, Darrin und Chad in den grundlegenden Workflow von Cinema 4D Lite einführen werden. Für Januar sind vier Webinar-Termine angesetzt – jeweils montags (10.01., 17.01., 24.01., 31.01.). Alles Weitere erfahrt ihr bei Maxon.

Weitergeklickt: Die offizielle Bekanntgabe des Release von Cinema 4D Lite R25 lest ihr bei Maxon nach.