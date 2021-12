FMX 2022 | Speaker bekanntgegeben

Hochkarätige Speaker auf der 26ten FMX : Macherinnen zu Filmen und Serien wie Foundation, The Tragedy of Macbeth, Igraine Ohnefurcht und Dragman.

Macherinnen zu Filmen und Serien wie Foundation, The Tragedy of Macbeth, Igraine Ohnefurcht und Dragman. Mai 2022: Das Event findet vom 3ten bis zum 6ten Mai statt.

Das Event findet vom 3ten bis zum 6ten Mai statt. Program Chair Hasraf ‚HaZ‘ Dulull visioniert in seiner Keynote die Zukunft der Kreativindustrie.

In nuce: Die Veranstalter der FMX 2022 haben einige der Speaker des Events bekanntgegeben. 26. Ausgabe der FMX – Film & Medie Exchange vom bestätigt: Auf dem Programm stehen die Weltraumsaga Foundation von Apple TV+ und adaptiert vom Werk des Sci-Fi-Autoren Isaac Asimov, die Shakespeare-Adaption The Tragedy of Macbeth von Joel Coen, die Geschichte hinter der Graphic Novel Dragman und der Animationsfilm Igraine Ohnefurcht nach der Buchvorlage von Cornelia Funke. Program Chair Hasraf ‚HaZ‘ Dulull wird die Konferenz mit einer Keynote zum Thema Changing the Game eröffnen.

Wann geht’s auf die FMX 2022? Das Event vom 3ten bis zum 5ten Mai vor Ort in Stuttgart statt. Tags darauf, am 6ten Mai, wird der letzte Messetag online abgehalten. Der Ticketverkauf beginnt am 25. Januar 2022 über die Homepage. Die reduzierten Early-Bird-Preise gelten bis zum 7. März 2022.

Programmpunkt I: Foundation Inspiriert durch die SciFi-Buchreihe Foundation von Isaac Asimov, stellte sich Apply TV+ der Herausforderung, den komplexen Science-Fiction-Klassiker für das Fernsehen zu adaptieren. Chris MacLean, Overall VFX Supervisor, wird darlegen, wie die bombastische Bildsprache der Serie entwickelt wurde.

Weiteres zu Foundation: Drehbuch-Veteran David S. Goyer (The Dark Knight, Blade, Dark City) entwickelte die Serie. Am 01.11.2021 präsentierten wir euch die blickschönen Main Titles.

Programmpunkt II: The Tragedy of Macbeth: Die visuellen Effekte von The Tragedy of Macbeth, Joel Coens Adaption des Shakespeare-Klassikers. Die Visual Effects Supervisors Alex Lemke und Michael Huber (beide east side effects) werden darüber sprechen, wie einige der VFX-Sequenzen entstanden mitten in der Pandemie entstanden sind.

Programmpunkt III: Igraine Ohnefurcht: Wie adaptiert man einen Roman von Bestsellerautorin Cornelia Funke? Produzent und Co-Regisseur Volker Engel, Produzentin Gesa Engel und Characterdesigner Johannes Mücke gestatten exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Drehbuchentwicklung und des Characterdesigns zum Animationsfilm.

Programmpunkt IV: Dragman: Die Herausforderungen und das Doppelleben von August Crimp, einem Mann, der fliegen kann, wenn er Frauenkleider anzieht – das ist die fantasievolle Handlung von Dragman, der ersten Graphic Novel von Cartoonist, Illustrator und Filmemacher Steven Appleby.

Keynote von Program Chair Hasraf ‚HaZ‘ Dulull: Der Program Chair der FMX 2022, HaZ Dulull, wird in seiner Keynote zur Eröffnung der FMX 2022 darüber reflektieren, wohin sich die Branche für Content-UrheberInnen und -vertreiberInnen aktuell entwickelt. Leserinnen der Digital Production ist HaZ bereits vertraut.

Anlässlich der FMX 2021 führten wir mit ihm ein ausführliches Interview („Features Films in Unreal“), erschienen in unserer Ausgabe 05 : 2021. Darin spricht der Filmemacher über seine Anfänge in der Videospielbranche, seine erfolgreichen Indie-Sci-Fi-Filme „The Beyond“ und „Origin Unkown“, seine Mitarbeiter an der spritzig-witzigen Disney-Serie „Fast Layne“, und natürlich seine Unreal-Engine-Pipeline.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos besorgt ihr euch auf dem Internetauftritt der FMX!