Und hier kommt die neue DP!

In der Winterausgabe (DP 01 : 2022) backen wir euch einen Plugin-Schwerpunkt – aber es wurmt uns auch, mit den Machern des Sci-Fi-Highlights „Dune“ über Muad’Dib, Shai Hulud und anderes Arrakis-Gewürm zu sprechen…

Doppelter Grund zur Freude! Heute beginnt das letzte Wochenende vor Weihnachten – und unsere Elfen, Kobolde, und Krampuse ziehen für euch die druckfrische Print-Ausgabe der Digital Production 01 : 2022 aus der Pipeline!

Stöpselt die Plug-ins ein! Also, freut euch auf unsere Winterausgabe mit über 150 prallgefüllten Seiten mit Themen, wie unserem Plugin-Schwerpunkt („Frames for Free!“ auf Seite 6, „Unreal Plug-in Tuning“ auf Seite 14, „giTF – der neue Standard für Produkte“ auf Seite 32, „Plug-in-Übersicht für Video“ auf Seite 38, „Die Vielseitigen: Finisher, Enrage & UVI“ auf Seite 46).

Was macht der VFX-Nachwuchs? Freut euch auf Werkstattberichte aus Kanada („Cat and Moth“ auf Seite 52), München („17 Souls“ auf Seite 92, „Sleep Tight – ein Horror-Märchen“ auf Seite 102) und Luzern („Ein Planet wird geplündert“ auf Seite 68) – dort nämlich verpassen wir euch nicht nur Werwolf-mäßigen Grusel, sondern erzählen euch auch was von Nachhaltigkeit auf Schwyzerdütsch.

Kamera vs. Kamera: Das heimliche Kernstück unserer Ausgabe ist der, ganze fünf Artikel umspannende, Kameravergleich unseres Bewegtbildexperten Uli Plank („Horses for Courses“ auf Seite 108, „Der Kraftzwerg: GoPro Hero10 Black“ auf Seite 112, „Nikon Z7 II für Video?“ auf Seite 116, „Heißer Tipp? Canon R6 für Video“ auf Seite 122, „Upgrade: BMD Pocket 6K Pro“ auf Seite 129). Die Test-Files zum Kameravergleich haben wir euch übrigens in eine Dropbox (mit Festtagsschleife drumherum) gepackt. Jedenfalls: Welches der Geräte schafft es auf euren Wunschzettel?

Dune, Raised by Wolves – und Disneys Encanto? Die DP 01 : 2022 stürzt sich in Praxisberichte aktueller Hollywood-Großprojekte, denn wir haben es uns nicht nehmen lassen, mit Paul Lambert (VFX Supervisor), Brian Connor (Visual Effects Supervisor) und Tristan Myles (Visual Effects Supervisor) über das Sci-Fi-Highlight des Jahres zu sprechen („Dune“ auf Seite 142).

Für diejenigen unter euch, die ihre Sci-Fi-Kost lieber im Heimkino verkonsumieren, haben wir außerdem was parat, denn mit Moritz Bock von Pixomondo haben wir uns zusammengesetzt, um über das HBO-Streaming-Must-Watch „Raised by Wolves“ von Sci-Fi-Urgestein Ridley Scott zu plaudern („Homo homini lupus?“ auf Seite 132).

Wem das angesichts der Vorweihnachtszeit alles zu dystopisch ist, der lässt sich in unserem Gespräch mit Filmakademie-Baden-Württemberg-Alumnus Jacob Frey von der Magie des neuen Disneyfilms „Encanto“ berieseln („Von Hilden nach Hollywood“ auf Seite 76). Schon weihnachtlich eingestimmt?

Und sonst? Für alle weiteren Themen der neuen Ausgabe fordern wir euch dazu auf, euren Entdeckergeist zu mobilisieren: Einfach durch die DP 01 : 2022 stromern, und jede Seite lang auf neue Hammer-Themen treffen – oder zumindest auf respektable Hämmerchen-Themen. Denn ob das „Asus ProArt Studiobook 16 OLED“ als Mobile Workstation für Content Creators überzeugt (Seite 84), oder die transportable Workstation „Bleujour Move²“ mehr kann, als französisch zu sein (Seite 88), darüber klärt euch Björn Eichelbaum auf.

Okay, okay… Jetzt aber Schicht im Schacht und Schweigepflicht. Ihr sollt ja selbstständig durchs Inhaltsverzeichnis schlendern und entdecken… Viel Spass beim Schmökern!