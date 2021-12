Adobe startet Creative Cloud Express

Über die neue Content-Creation-App freuen sich alle, die zeitbewusst Inhalte in den virtuellen Raum blasen!

Adobe Spark heißt jetzt Adobe Creative Express: Neue Content Creation App von Adobe geht an die Startlinie.

Neue Content Creation App von Adobe geht an die Startlinie. Die App versteht sich als Template-Bibliothek für Kreative .

. Key-Features wie erweiterte Suchfunktionen oder einfache Drag-und-Drop-Funktionen versprechen kinderleichte Handhabe .

wie erweiterte Suchfunktionen oder einfache Drag-und-Drop-Funktionen versprechen . Die Basisversion ist kostenlos.

In nuce: Am 13.12. ging Adobe mit seiner Creative Cloud Express an den Start.

Was ist Creative Cloud Express? Creative Cloud Express ist eine vereinheitlichte Web- und Mobilanwendung, die sich als Template-Bibliothek versteht. Zu der gehören 20.000 Schriften und 175 Millionen lizenzierte Adobe Stock-Bilder, die alle auf Adobe Photoshop, Premiere und Acrobat basieren.

An wen richtet sich Creative Cloud Express? Laut Adobe richtet sich die Template-Bibliothek an alle Kreativen, egal, ob blutiger Anfänger oder routinierter Profi. Allen Kreativschaffenden soll die Cloud ein ergänzendes Toolkit an die Hand geben, welches substantielle Zeitersparnis mit sich bringt – beispielsweise beim Erstellen launiger Grafiken für die Social-Media-Auftritte eurer Medienmarken

Welche Features erwarten den User? Adobe listet, neben den bereits oben genannten, nachstehende Key-Features, die den Workflow geschmeidiger gestalten sollen:

Erweiterte Such- und Entdeckerfunktionen, unterstützt durch den Adobe Stock Marketplace.

Einfache Drag-and-Drop-Funktionen, um damit tausende Vorlagen gemäß euren Bedürfnissen anzupassen.

Schneiden/Zusammenführen von Videos, Umwandeln von Videos in GIF-Dateien und Konvertieren/Exportieren von PDFs mit wenigen Klicks.

Adobe Sensei-basierte „Schnellfunktionen“ (unter Adobe Sensei subsummieren sich mehrere Features, die mit Künstlicher Intelligenz und Machine Learning arbeiten).

Die Basisversion ist kostenlos: Wenn ihr wollt, könnt ihr sofort mit Creative Cloud Express loslegen – es bietet sich an, direkt bei Adobe vorbeizuklicken.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos erklickt ihr euch bei Adobe Blog-Posting mit dem Titel „Adobe Spark wird Adobe Creative Express“ von Mala Sharma.