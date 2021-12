Hochschule Luzern auf dem Sundance Film Festival 2022

Apropos of (Sweet) Nothing: Die Zeichentrick-Erotikkomödie überzeugt Juroren des prestigeträchtigen US-Festivals.

In nuce: Die vierminütige Zeichentrick-Erotikkomödie Sweet Nothing wurde für einen Preis in der Kategorie bester internationaler Kurzfilm auf dem Sundance Film Festival nominiert. Damit ist Sweet Nothing die erste Filmproduktion der Hochschule Luzern, die auf dem weltberühmten US-Festival gezeigt wird.

Entstehungsgeschichte: Sweet Nothing entstand als Abschlussarbeit im Bachelor Animation am Departement Design & Kunst. Die Absolventinnen Joana Fischer und Marie-Christine Kenov mischen in ihrem vierminütigen Streifen Humor mit einem Schuss Erotik.

Sundance Film Festival: Das US-Festival gilt als Mekka des globalen Independent-Films. Es findet vom 20. bis am 30. Januar 2022 in Park City, Utah statt.

Wovon handelt Sweet Nothing? Rosa sonnt sich an einem heissen Sommernachmittag in ihrem Garten, als plötzlich die idyllische Ruhe durch den Lärm eines Rasenmähers gestört wird: Im Nachbargarten geht der Gärtner seiner Arbeit nach. Derweil gerät Rosa beim Anblick seiner zärtlichen Berührungen der Blumen zunehmend in Ekstase…

