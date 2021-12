Unity kauft SyncSketch

Genaue Bedingungen , die mit dem Kauf einhergehen, bisher unbekannt.

In nuce: Unity akquiriert das Online-Review-Tool SyncSketch. Die genauen Bedingungen, die mit dem Kauf einhergehen, wurden bisher nicht bekannt gegeben. Ebenso ist bisher unklar, ob Unity SyncSketch in das Portfolio seiner bestehenden Dienstleistungen integrieren wird, oder ob das Online-Review-Tool ausgelagert wird. Unity spricht jedoch davon, SyncSketch solle „tiefer in Unitys Ökosystem integriert werden“, womit auch ein besserer Workflow für Kreative einhergehen soll. Konkreter wird Unity bisher leider nicht.

Was ist SyncSketch? Eine kleine SyncSketch-Geschichte. Gegründet wurde das Online-Review-Tool von Pixars ehemaligem Technical Director Bernhard Haux im Jahr 2016. Das Tool erlaubt es Usern, sich jedwede Mediendaten im Web-Browser anzeigen zu lassen – gleich, ob es sich um Stand- oder Bewegtbild, oder aber um 3D-Modelle handelt.

Dabei eignet sich das Tool auch für die Zusammenarbeit via online, denn Änderungen, die ein User vornimmt, werden an andere User direkt in Echtzeit übertragen. Genauso könnt ihr Dateien unkompliziert annotieren, oder vermittels eines digitalen Whiteboard remote mit euren Teamkolleginnen zusammenarbeiten.

Kompatibilität mit Tablet-PCs oder Smartphones ist außerdem gegeben. Mit Maya, Shotgrid und Unitys Game Engine lässt sich SyncSketch nativ verknüpfen.



Mancher Branchenbeobachter möchte meinen, Unity befindet sich aktuell im Kaufrausch? Denn wie wir erst am 10.11. dieses Jahres berichtet haben, kaufte der Game-Engine-Entwickler die VFX-Abteilung von Peter Jacksons Weta Digital. Damit ging Weta Digitals Tool- und Technologie-Park an Unity über – inklusive 275 Techniker, die jetzt bei Unitys Create Solutions ein neues Zuhause bekamen. Unity übernahm Weta Digital für 1.625 Milliarden US-Dollar.

Kostenloser Artikel für unsere Leserinnen: In der Print-Ausgabe DP 04:2021 setzte sich unser Autor Thomas Gronert, Professor für Digital Film, Design und Animation/VFX an der Mediadesign Hochschule München, mit SyncSketch unter der Überschrift „Ein Online-Review-Tool im Praxistest“ auseinander.

Thomas formulierte es damals treffend, als er einleitend schrieb: „In Zeiten von Homeoffice und Onlinemeetings ist es auch im Hochschulalltag eine echte Herausforderung, eine funktionierende Infrastruktur für die Betreuung von Projektarbeiten der Studierenden zu finden. Da auch die Räumlichkeiten der Mediadesign Hochschule pandemiebedingt nicht von allen genutzt werden konnten oder komplett geschlossen waren, haben wir uns für SyncSketch als zentrales Online-Review-Tool entschieden…“

Wer Thomas informativ-spannenden Artikel in Gänze goutieren möchte, oder einfach nur herausfinden will, ob sich SyncSketch im pandemiegebeutelten Studienalltag der MD.H-München etablieren konnte, dem haben wir ein kostenloses Präsent in PDF-Form geschnürt.

