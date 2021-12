Fahrkartenspender | Werkstattbericht Wednesday

Der Kanadier Pulkit Jain arbeitet seit 2016 als 3D Artist .

arbeitet seit 2016 als . Mit seinem Projekt „Fahrkartenspender“ will er seine Skills in puncto Subdivision-Modeling aufpolieren.

aufpolieren. Sein Werkstattbericht unterteilt sich nach „Modeling und Sculpting“, „Retopology and Unwrapping“, „Rendering and Lighting“ und die abschließende „Conclusion“.

In nuce: In diesem ausführlichen Werkstattbericht, erschienen bei unseren freundlichen Kolleginnen von 80 Level, erzählt 3D Artist Pulkit Jain von seinem Fahrkartenspender-Projekt mit Maya, Substance und Marmoset. Redaktionell begleitet wurde der Werkstattbericht von Kollege Theodore Nikitin.

Wer ist Pulkit Jain? Pulkit kommt aus dem kanadischen Ontario, hat am Durham College Digital Animation studiert. Seit 2016 arbeitet er als 3D Artist, vorrangig für Firmen aus dem Bereich Marketing und Werbung.

Origin-Story eines Fahrkartenspenders: Auf sein Projekt mit dem altmodischen Fahrkartenspender ist Pulkit dadurch gekommen, dass er in der Werbeindustrie viele Game-Assets erstellt hat, wo er vor allem mit Tris-Topologien gearbeitet hat – deswegen wollte Pukit seine Fähigkeiten in puncto Subdivision-Modeling mit einem eigenen Projekt aufpolieren.

Was das mit Fahrkartenspenders zu tun hat? Nachdem sich Pulkit bei Branchenkollegen nach einem geeigneten Modell für ein Subdivision-Model umgehört hatte, wurde ihm vorgeschlagen, es mit einem altertümlichen Fahrkartenspender zu probieren. Nach Pulkits Dafürhalten das ideale Model, um sein Subdivision-Modeling zu verbessern.

Mit Struktur zum Lernerfolg: Sein detaillierter Werkstattbericht auf 80 Level ist nun in die nachstehenden Arbeitsschritte unterteilt: „Modeling und Sculpting“, „Retopology and Unwrapping“, „Rendering and Lighting“ und die abschließende „Conclusion“.

Weitergeklick: Den kompletten Werkstattbericht lest ihr bei 80 Level. Pulkit Jain könnt ihr auf Artstation besuchen. Nachstehend Pulkits beeindruckendes Projektergebnis in Bild, Farbe und 3D.