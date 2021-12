Otoy veröffentlicht Octane 2022

“Schiff ahoi!“ GPU-Renderer Octane 2022.1 heuert auf eurer Pipeline an. Kaustik-Effekte jetzt bis zu 1.000-mal schneller rendern!

Octane Render unterstützt jetzt auch Nvidias Technologie- und Programmierschnittstelle Compute Unified Device Architecture (CUDA).

Kaustiken bis zu 1.000-mal schneller rendern dank neuem Photonenverfolgungskern (im Original: photon tracing kernel).

dank neuem (im Original: photon tracing kernel). Vorteile für Otoy-Mitglieder: Geschenke aus dem Software-Park von EmberGen, World Creator, Architron, Lightstage, Greyscalegorilla Plus und Kitbash 3D.

In nuce: Otoy kündigt seinen Octane Renderer 2022.1 an, der jetzt erstmals Nvidias Technologie- und Programmierschnittstelle Compute Unified Device Architecture (CUDA) unterstützen soll. Entwickler Otoy gewährt erste Einblicke auf seinen, in den Startlöchern stehenden, GPU-Renderer und dessen Features.

Vorschau auf Octane 2022.1: Einer der Hauptbestandteile der Version 2022.1 ist der neue Photonenverfolgungskern (im Original: photon tracing kernel), der mit weniger verrauschten Kaustik-Effekten einhergehen soll, denn es bei der aktuellen Version Octanes der Fall ist. Damit soll das Rendern von Kaustiken bis zu 1.000-mal schneller passieren, verglichen mit der Vorgängerversion. 1.000-mal schneller? Pralle Zahlen, finden wir, und gieren darauf herauszufinden, ob sich die Zahlenhochstapelei im Praxistest bewahrheitet.

Übrigens: Die Vorteile des neuen Photonenverfolgungskerns sollen auch dann gelten, wenn eine niedrige Abtastrate vorliegt. Die dahinterliegende Technologie soll auf einer „neuartigen Kombination aus GPU-Photon-Mapping und Path Guiding“ basieren.

Vorteile für Otoy-Mitglieder: Für Bestandskunden hat Otoy einen virtuellen Präsentkorb zusammengestellt, bestehend aus nutzwertigen Tools, wie dem Simulations-Tool EmberGen (wir berichteten über das Tool 07.10.2021, 30.08.2021 und 21.07.2020), dem Terrain Generator World Creator, der Architektur-Software Architron, die aufsehenerregend-lebensechten Digital Humans von Lightstage, oder weitere Vorteile via der Online-Bibliothek Greyscalegorilla Plus, bestückt mit wertigen Plugins, Materialien, Texturen und HDRIs, oder der reichhaltigen Asset-Library Kitbash 3D.

Was ist CUDA? Wer sich dahingehend aufschlauen möchte, worum es sich bei der eingangs erwähnten Schnittstelle CUDA genau handelt, den legen wir nahe, diesen Artikel unserer Kollegen Stefan Luber und Nico Litzel von Bigdata Insider zu studieren. Wer sich zu den Hintergründen zur Technologie informiert, ist als User klar im Vorteil.

Weitergeklickt: Wer sich hingegen ganzheitlich zu Octane 2022.1 abgeholt fühlen möchte, der klickt sich in das dazugehörige Posting auf dem Otoy-Forum, oder besucht Otoys Internetauftritt.