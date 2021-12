Animierter Augenschmaus | Animago Afternoon

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2015, die mit einer Preistrophäe prämierte Animations-Kurzkomödie „Escargore“ von Filmemacherinnen der Media Design School aus Neuseeland.

Was ist Escargore? Oh mon Dieu! Da möchte man nur mit seinem Freunden einen feinen Happen essen gehen, sucht sich leider das falsche Lokal aus und hetzt dann völlig unelegant um sein Leben! So passiert es den Schnecken-Freunden Claude, Shelly, Corky, Sheldon und Bruno im Animationskurzfilm „Escargore“.

Animago 2015: Diese schleimigen CG-Gesellen in dem selten gewählten Genre „Snail Horror Comedy“ sorgten 2015 für viele Lacher in der animago-Jury und überzeugten durch eine erstklassige CG-Charaktergestaltung. Der Film entstand als Bachelor-Abschlussprojekt an der Media Design School in etwa vier Monaten mit 22 Artists, an Tools nutzte das Team Maya, Houdini, Mari, Nuke, Premiere, After Effects und V-Ray.

Weitergeklickt: Die schleimig-schneckige Kurzkomödie findet ihr gleich hier unten verlinkt, zusammen mit dem Making-of. Wir sagen: Film ab – und bon appétit!

Escargore – Media Design School short film