Prozedurales Add-on | Release

Informatiker Raisy Clutch veröffentlicht ein Add-on für Blender , mit dem sich Schubkraft generieren lässt.

, mit dem sich lässt. Das Add-on eignet sich besonders dann, wenn Schubkraft-Effekte auf längere Distanz sichtbar sein sollen.

sichtbar sein sollen. Für 26 US-Dollar auf dem Blender Market erhältlich.

In nuce: Informatiker Raisy Clutch veröffentlicht ein Add-on für Blender, mit dem sich Schubkraft auf prozedurale Weise und in Echtzeit erstellen lässt. Das Add-on funktioniert mit Blender 2.8 und aufwärts, ist mit anderen Add-ons kompatibel, die von Raisy Clutch erstellt wurden.

Gefietscherte Features: Laut Raisy eignet sich das Tool vorrangig für Games und solche Filmbilder, bei denen sein Schubkraft-Effekt auf größere Distanz sichtbar ist. An Einstellungsmöglichkeiten bietet euch das Add-on an, Farbe, Rauch oder Geometrie des Schubs anzupassen. Genauso könnt ihr Anzahl der Faces oder die Länge des Schubs gemäß euren Vorstellungen verändern. Zusätzlich könnt ihr Noise und Displacement hinzufügen.

Weitergeklickt: Das Add-on holt ihr euch für den regulären Preis von 26 US-Dollar auf dem Blender Market. Besucht auch Raisy Clutch auf seiner Homepage, um zu erfahren, welche anderen Add-ons der umtriebige Informatiker anbietet.

How to Make Jet Thrust in Blender Fast and Realistic